En una entrevista en el programa Es Temprano Todavía a la cantante y compositora dominicana Dilawrys Meregildo comparte que aprendió a leer cantando.

Dilawrys Meregildo no solo es cantante, sino que recientemente se graduó de psicología clínica, destacando la importancia de la educación. Cuenta con el apoyo incondicional de su familia en su carrera artística.

Ha tenido la oportunidad de abrir espectáculos para artistas de renombre internacional como Braulio y Enrique Ramírez, gracias a la gestión de su manager, Melvin.

Aunque se inclina principalmente por la balada, también ha incursionado en el bolero, participando en eventos como Encanto al Bolero.

Dilawrys comparte que su talento es natural y que desarrolló su capacidad de lectura y aprendizaje en su infancia gracias a que su madre le enseñaba las lecciones cantando.

Hacia el final del video, los presentadores improvisan una canción educativa titulada «Papá me ama, mamá me mima», imaginando que podría ser un éxito viral si se edita correctamente.

Para seguir su carrera, pueden encontrarla en redes sociales como @dilaoficial