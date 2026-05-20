Caso Plus Ultra y PDVSA: La compleja situación judicial de José Luis Rodríguez Zapatero

De la presidencia a los tribunales: Los vínculos de Zapatero con Venezuela y su imputación por corrupción

Redaccion.-José Luis Rodríguez Zapatero, quien ocupó la presidencia del Gobierno de España entre 2004 y 2011, ha visto su legado político ensombrecido por sus estrechos y polémicos lazos con el gobierno de Venezuela. Lo que comenzó como un perfil de mediador internacional, derivó en una profunda cercanía con la cúpula del chavismo, al punto de reconocer públicamente su «amistad personal» con figuras clave como Delcy y Jorge Rodríguez.

Las controversias a su alrededor comenzaron a materializarse judicialmente con el «caso Morodo». Raúl Morodo, quien ejerció como embajador de España en Venezuela durante el mandato de Zapatero, y su hijo Alejo, fueron condenados recientemente a penas de prisión tras declararse culpables de defraudar a la Hacienda española. La investigación demostró que ocultaron millones de euros provenientes de falsas asesorías a la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2012 y 2015, dinero que blanquearon mediante cuentas en Suiza y Panamá.

Sin embargo, el golpe judicial más severo para la situación actual de Zapatero ha sido su reciente imputación directa por parte de la Audiencia Nacional de España. El juez José Luis Calama lo señala como el presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada» dedicada al tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y posible blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’.

Este caso investiga el rescate público de 53 millones de euros concedido por el gobierno español en 2021 a Plus Ultra, una pequeña aerolínea con nexos venezolanos. Según la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Zapatero habría utilizado sus influencias políticas de alto nivel para asegurar estas ayudas estatales. Por estas gestiones, presuntamente cobró comisiones ilegales cercanas al medio millón de euros a través de sociedades instrumentales, incluyendo una agencia vinculada a sus propias hijas.

La gravedad del caso llevó a las autoridades policiales a registrar el despacho del expresidente. Aunque Zapatero ha defendido tajantemente su inocencia, asegurando que todos sus ingresos derivan de trabajos de consultoría completamente legales y transparentes, la historia ha marcado un punto de inflexión: es el primer expresidente de la democracia española en ser imputado por corrupción.