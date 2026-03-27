Ocasionales incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos

Hoy viernes, las condiciones meteorológicas seguirán bajo la incidencia de una vaguada.

En consecuencia, observaremos durante el transcurso del día, ocasionales incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, localmente moderados a fuertes en ocasiones con tronadas y ráfagas de viento en distintas provincias de las regiones; noreste, sureste, (incluyendo el Gran Santo Domingo), la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El Distrito Nacional: incrementos nubosos. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y aisladas tronadas, principalmente después del mediodía.

El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y tronadas aisladas, principalmente en horas de la tarde.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 29/31 18/20 Puerto Plata Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados. Posibles ráfagas de viento. 28/30 19/21 Duarte Nublado en ocasiones en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas y ráfagas de viento. 28/30 19/21 Constanza Incrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 21/23 9/11 Peravia Aumentos nubosos en la tarde. Chubascos locales y aisladas ráfagas de viento. 29/31 20/22 San Pedro de Macorís Nublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento. 29/31 19/21 La Romana Nublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento. 29/31 19/21 La Vega Incrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 28/30 17/19 Monseñor Nouel Incrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 28/30 17/19 San Cristóbal Nublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento. 29/31 18/20 Samaná Aumentos nubosos en la tarde. Chubascos aislados y ráfagas de viento. 28/30 19/21 Monte Cristi Cielo mayormente soleado. 30/32 20/22 Azua Medio nublado en ocasiones en la tarde. Chubascos locales y ráfagas de viento. 29/31 18/20 San Juan Incrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento. 29/31 16/18 Barahona Nubes dispersas. Chubascos aislados. Posibles ráfagas de viento. 30/32 20/22 La Altagracia Nublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento. 29/31 19/21

Meteorólogos: Heriberto Fabián / Ivanna Tiburcio.-