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    Las condiciones meteorológicas seguirán bajo la incidencia de una vaguada

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    Ocasionales incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos

    Hoy viernes, las condiciones meteorológicas seguirán bajo la incidencia de una vaguada.

    En consecuencia, observaremos durante el transcurso del día, ocasionales incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, localmente moderados a fuertes en ocasiones con tronadas y ráfagas de viento en distintas provincias de las regiones; noreste, sureste, (incluyendo el Gran Santo Domingo), la Cordillera Central y la zona fronteriza.

    El Distrito Nacional: incrementos nubosos. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y aisladas tronadas, principalmente después del mediodía.

    El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y tronadas aisladas, principalmente en horas de la tarde.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoIncrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.29/3118/20
    Puerto PlataMedio nublado en ocasiones. Chubascos aislados. Posibles ráfagas de viento.28/3019/21
    DuarteNublado en ocasiones en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas y ráfagas de viento.28/3019/21
    ConstanzaIncrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.21/239/11
    PeraviaAumentos nubosos en la tarde. Chubascos locales y aisladas ráfagas de viento.29/3120/22
    San Pedro de MacorísNublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento.29/3119/21
    La RomanaNublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento.29/3119/21
    La VegaIncrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.28/3017/19
    Monseñor NouelIncrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.28/3017/19
    San CristóbalNublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento.29/3118/20
    SamanáAumentos nubosos en la tarde. Chubascos aislados y ráfagas de viento.28/3019/21
    Monte CristiCielo mayormente soleado.30/3220/22
    AzuaMedio nublado en ocasiones en la tarde. Chubascos locales y ráfagas de viento.29/3118/20
    San JuanIncrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.29/3116/18
    BarahonaNubes dispersas. Chubascos aislados. Posibles ráfagas de viento.30/3220/22
    La AltagraciaNublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento.29/3119/21

    Meteorólogos: Heriberto Fabián / Ivanna Tiburcio.-

    Ocasionales incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos

    Hoy viernes, las condiciones meteorológicas seguirán bajo la incidencia de una vaguada.

    En consecuencia, observaremos durante el transcurso del día, ocasionales incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, localmente moderados a fuertes en ocasiones con tronadas y ráfagas de viento en distintas provincias de las regiones; noreste, sureste, (incluyendo el Gran Santo Domingo), la Cordillera Central y la zona fronteriza.

    El Distrito Nacional: incrementos nubosos. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y aisladas tronadas, principalmente después del mediodía.

    El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos. Aguaceros dispersos, ráfagas de viento y tronadas aisladas, principalmente en horas de la tarde.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoIncrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.29/3118/20
    Puerto PlataMedio nublado en ocasiones. Chubascos aislados. Posibles ráfagas de viento.28/3019/21
    DuarteNublado en ocasiones en la tarde. Aguaceros locales. Tronadas y ráfagas de viento.28/3019/21
    ConstanzaIncrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.21/239/11
    PeraviaAumentos nubosos en la tarde. Chubascos locales y aisladas ráfagas de viento.29/3120/22
    San Pedro de MacorísNublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento.29/3119/21
    La RomanaNublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento.29/3119/21
    La VegaIncrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.28/3017/19
    Monseñor NouelIncrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.28/3017/19
    San CristóbalNublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento.29/3118/20
    SamanáAumentos nubosos en la tarde. Chubascos aislados y ráfagas de viento.28/3019/21
    Monte CristiCielo mayormente soleado.30/3220/22
    AzuaMedio nublado en ocasiones en la tarde. Chubascos locales y ráfagas de viento.29/3118/20
    San JuanIncrementos de la nubosidad en la tarde. Aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento.29/3116/18
    BarahonaNubes dispersas. Chubascos aislados. Posibles ráfagas de viento.30/3220/22
    La AltagraciaNublado en la tarde. Aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento.29/3119/21

    Meteorólogos: Heriberto Fabián / Ivanna Tiburcio.-

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