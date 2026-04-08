La vaguada continuará generando incrementos nubosos

Se esperan aguaceros y tronadas hasta horas de la noche en provincias pertenecientes a las regiones noreste, sureste, norte, cordillera Central y zona fronteriza

Hoy miércoles, la vaguada continuará aportando condiciones favorables para que se presenten incrementos nubosos ocasionales, acompañados de aguaceros y tronadas hasta horas de la noche en provincias pertenecientes a las regiones noreste, sureste, norte, cordillera Central y zona fronteriza.

El Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.

El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOY T. máx. °C T. mín. °C Santiago Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde. 29/31 18/20 Puerto Plata Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde. 27/29 19/21 Duarte Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde. 28/30 19/21 Constanza Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde. 22/24 10/12 Peravia Incrementos nubosos ocasionales. 30/32 21/23 San Pedro de Macorís Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados. 28/30 19/21 La Romana Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados. 27/29 19/21 La Vega Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde. 28/30 17/19 Monseñor Nouel Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde. 28/30 17/19 San Cristóbal Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde. 30/32 18/20 Samaná Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde. 28/30 20/22 Monte Cristi Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados. 30/32 20/22 Azua Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde. 31/33 18/20 San Juan Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde. 31/33 16/18 Barahona Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados. 31/33 21/23 La Altagracia Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde. 27/29 19/21

Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.