La vaguada continuará generando incrementos nubosos

Se esperan aguaceros y tronadas hasta horas de la noche en provincias pertenecientes a las regiones noreste, sureste, norte, cordillera Central y zona fronteriza
Hoy miércoles, la vaguada continuará aportando condiciones favorables para que se presenten incrementos nubosos ocasionales, acompañados de aguaceros y tronadas hasta horas de la noche en provincias pertenecientes a las regiones noreste, sureste, norte, cordillera Central y zona fronteriza.
El Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.
El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOY
|T. máx. °C
|T. mín. °C
|Santiago
|Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|29/31
|18/20
|Puerto Plata
|Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|27/29
|19/21
|Duarte
|Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|28/30
|19/21
|Constanza
|Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|22/24
|10/12
|Peravia
|Incrementos nubosos ocasionales.
|30/32
|21/23
|San Pedro de Macorís
|Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.
|28/30
|19/21
|La Romana
|Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.
|27/29
|19/21
|La Vega
|Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|28/30
|17/19
|Monseñor Nouel
|Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|28/30
|17/19
|San Cristóbal
|Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|30/32
|18/20
|Samaná
|Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|28/30
|20/22
|Monte Cristi
|Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.
|30/32
|20/22
|Azua
|Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde.
|31/33
|18/20
|San Juan
|Incrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.
|31/33
|16/18
|Barahona
|Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.
|31/33
|21/23
|La Altagracia
|Incrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde.
|27/29
|19/21
Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.