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    La vaguada continuará generando incrementos nubosos

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    Se esperan aguaceros y tronadas hasta horas de la noche en provincias pertenecientes a las regiones noreste, sureste, norte, cordillera Central y zona fronteriza

    Hoy miércoles, la vaguada continuará aportando condiciones favorables para que se presenten incrementos nubosos ocasionales, acompañados de aguaceros y tronadas hasta horas de la noche en provincias pertenecientes a las regiones noreste, sureste, norte, cordillera Central y zona fronteriza.

    El Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.

    El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.29/3118/20
    Puerto PlataIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.27/2919/21
    DuarteIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.28/3019/21
    ConstanzaIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.22/2410/12
    PeraviaIncrementos nubosos ocasionales.30/3221/23
    San Pedro de MacorísIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.28/3019/21
    La RomanaIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.27/2919/21
    La VegaIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.28/3017/19
    Monseñor NouelIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.28/3017/19
    San CristóbalIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.30/3218/20
    SamanáIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.28/3020/22
    Monte CristiIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.30/3220/22
    AzuaIncrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde.31/3318/20
    San JuanIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.31/3316/18
    BarahonaIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.31/3321/23
    La AltagraciaIncrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde.27/2919/21

    Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.

    Se esperan aguaceros y tronadas hasta horas de la noche en provincias pertenecientes a las regiones noreste, sureste, norte, cordillera Central y zona fronteriza

    Hoy miércoles, la vaguada continuará aportando condiciones favorables para que se presenten incrementos nubosos ocasionales, acompañados de aguaceros y tronadas hasta horas de la noche en provincias pertenecientes a las regiones noreste, sureste, norte, cordillera Central y zona fronteriza.

    El Distrito Nacional: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.

    El Gran Santo Domingo: incrementos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas hasta primeras horas de la noche.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADES PARA HOYT. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.29/3118/20
    Puerto PlataIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.27/2919/21
    DuarteIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.28/3019/21
    ConstanzaIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.22/2410/12
    PeraviaIncrementos nubosos ocasionales.30/3221/23
    San Pedro de MacorísIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.28/3019/21
    La RomanaIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.27/2919/21
    La VegaIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.28/3017/19
    Monseñor NouelIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.28/3017/19
    San CristóbalIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.30/3218/20
    SamanáIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.28/3020/22
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    San JuanIncrementos nubosos con aguaceros tronadas y posibles ráfagas de viento en la tarde.31/3316/18
    BarahonaIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.31/3321/23
    La AltagraciaIncrementos nubosos con aguaceros dispersos y tronadas en la tarde.27/2919/21

    Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.

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