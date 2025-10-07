Top 3 de las playas más visitadas de la República Dominicana

Aquí cada visitante encuentra un rincón del Caribe que se ajusta a su estilo.

Con más de 1,600 kilómetros de costa y más de 200 playas, República Dominicana es un paraíso caribeño que atrae a millones de visitantes cada año.

Entre todas, tres destacan por su nivel de concurrencia, accesibilidad y atractivo turístico: Playa Bávaro (Punta Cana), Playa Macao (La Altagracia) y Playa Rincón (Samaná).

Su popularidad varía según la temporada, pero todas comparten un denominador común: son íconos del turismo dominicano

1. Playa Bávaro (Punta Cana)

Por qué es tan concurrida: Reconocida internacionalmente como una de las mejores playas del Caribe, combina arena blanca, aguas turquesa y una amplia oferta hotelera. Es el epicentro del turismo “todo incluido”.

Diciembre – abril (temporada seca y de invierno en el hemisferio norte). Dato clave: Según el Ministerio de Turismo, Punta Cana concentra más del 60% de las llegadas aéreas internacionales al país.

2. Playa Macao (La Altagracia)

Por qué es tan concurrida: A diferencia de Bávaro, Macao mantiene un aire más local y auténtico. Es famosa por su ambiente juvenil, surf y gastronomía a pie de playa.

Semana Santa, verano (julio-agosto) y fines de semana largos. Dato clave: Catalogada por la UNESCO como playa de interés turístico, Macao es también uno de los spots más fotografiados en redes sociales.

3. Playa Rincón (Samaná)

Por qué es tan concurrida: Considerada una de las playas más hermosas del mundo por su carácter virgen y sus 3 km de arena blanca rodeada de montañas y cocoteros.

Enero – marzo (coincide con la temporada de avistamiento de ballenas en Samaná). Dato clave: En 2024, Samaná recibió más de 250,000 visitantes, gran parte atraídos por Rincón y excursiones de naturaleza.

República Dominicana no solo ofrece playas, sino experiencias que combinan cultura, hospitalidad y paisajes inolvidables. Ya sea el lujo de Bávaro, la autenticidad de Macao o la naturaleza virgen de Rincón, cada visitante encuentra un rincón del Caribe que se ajusta a su estilo.

La invitación está abierta: ven, descubre y vive la magia de las playas dominicanas. Porque más que arena y mar, son parte de nuestra identidad y orgullo nacional.