La incidencia de un frente frío provocarán incrementos nubosos y precipitaciones

Indomet sugiere mantenerse atentos a los boletines meteorológicos emitidos desde este Centro Nacional de Pronóstico, así como a las recomendaciones de los organismos de protección civil

Hoy martes, la incidencia directa de un frente frío provocará incrementos nubosos significativos, generadores de precipitaciones de distintas intensidades y frecuencias sobre varias provincias del territorio nacional, principalmente las localizadas en el litoral atlántico, desde La Altagracia hasta Montecristi, además de las regiones sureste (incluyendo el Gran Santo Domingo), el suroeste, la Cordillera Central y algunos poblados de la zona fronteriza. Dichas precipitaciones podrían originar diferentes tipos de inundaciones.

Las temperaturas se tornarán más agradables durante la noche y la madrugada, principalmente en zonas montañosas, debido a que las mismas tienden a disminuir con la altura. También podrían presentarse ocasionales episodios de niebla o neblina en los valles del interior del país y otros lugares propensos a las mismas.

Distrito Nacional: nubes dispersas. Chubascos aislados de corta duración.

Santo Domingo Norte: medio nublado en ocasiones, con chubascos aislados.

Santo Domingo Este: nubes dispersas.

Santo Domingo Oeste: medio nublado en ocasiones, con chubascos aislados.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: La aproximación de una vaguada a nuestra área de pronóstico y posteriormente, la incidencia de un frente frío provocarán, principalmente el martes y miércoles, incrementos nubosos significativos, generadores de precipitaciones de diferentes intensidades y frecuencias sobre varias provincias del territorio nacional, con altas probabilidades de originar distintos tipos de inundaciones.