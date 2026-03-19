La guerra con Irán tendra concecuencias muy fuertes para RD

El economista José Luis De Ramón habla de los riesgos económicos para la República Dominicana derivados de la tensión bélica en Irán, así como en la necesidad de reformas estructurales en el país.

De Ramón advierte que el presupuesto nacional está calculado con un barril de petróleo a 47 dólares, mientras que el escenario actual lo sitúa cerca de los 90 dólares. Esto duplicaría el costo de la factura petrolera.

El aumento de precios del petróleo provocará un déficit en la cuenta corriente de unos 2000 millones de dólares adicionales, lo que presionará la tasa de cambio y forzará tasas de interés más altas.