La Gaviota: nuevo espacio artístico de Ciudad Juan Bosch

El presidente, Luis Abinader, encabezó la inauguración del Anfiteatro La Gaviota, una moderna infraestructura cultural ubicada en Ciudad Juan Bosch, construida con una inversión superior a RD$407 millones.

La obra, desarrollada por el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo (VBC-RD) en coordinación con Movexco Constructora, forma parte de un amplio conjunto de proyectos que integran vivienda, arte, cultura, deporte, servicios básicos y espacios de convivencia comunitaria.

El anfiteatro, con capacidad para más de 7,000 personas, cuenta con un escenario de 500 metros cuadrados, camerinos y dispensario médico. Además, está acompañado de un parque público, gimnasio al aire libre y áreas verdes, consolidando a Ciudad Juan Bosch como un referente de desarrollo urbano integral.

Durante el acto, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que esta obra representa un cambio significativo para la comunidad, mientras que el director ejecutivo del fideicomiso, Camel Curi Lora, subrayó que el proyecto responde a una visión de ciudad que trasciende la construcción de viviendas, creando comunidades con espacios culturales, deportivos y ambientales que dignifican la vida de las familias.

La inauguración incluyó una programación artística que se extenderá hasta el 15 de febrero, con presentaciones de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, el Coro de Cámara Koribe, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, el Ballet Folklórico Nacional Dominicano, entre otros artistas, convirtiendo este nuevo espacio en el epicentro cultural de Ciudad Juan Bosch.

Con esta obra y otras inversiones que superan los RD$2,387 millones, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo urbano sostenible, el fortalecimiento de la cultura y la creación de espacios públicos de calidad para los residentes de Ciudad Juan Bosch y zonas aledañas