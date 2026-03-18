Justicia al legado de Orlando Martínez: Condecorado con la Orden del Mérito Duarte, Sánchez y Mella

La Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella es reservada para ciudadanos que han prestado servicios extraordinarios a la patria. Al ser otorgada a Martínez Howley, el país eleva su sacrificio al estatus de patrimonio moral de la nación

A más de cinco décadas de su partida, la República Dominicana rinde el más alto tributo a la memoria del periodista Orlando Martínez Howley. A través del Decreto 139-26, se ha concedido de manera póstuma la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Oficial, la máxima distinción civil del Estado dominicano.

Este acto oficial formaliza el reconocimiento a un hombre que se convirtió en el símbolo inquebrantable de la libertad de prensa y la ética profesional durante uno de los periodos más desafiantes de la historia moderna nacional.

Un símbolo de resistencia periodística

Orlando Martínez, cuya columna «Microscopio» fue luz en medio de la censura de los años 70, es recordado no solo como una víctima de la intolerancia, sino como un defensor ferviente de la justicia social. La entrega de esta orden subraya valores fundamentales:

Valentía Civil: Su firmeza ante el autoritarismo y la denuncia de las desigualdades.

Su firmeza ante el autoritarismo y la denuncia de las desigualdades. Integridad Profesional: Un ejercicio del periodismo que priorizó la verdad sobre la seguridad personal.

Un ejercicio del periodismo que priorizó la verdad sobre la seguridad personal. Memoria Histórica: La importancia de mantener vivo el ejemplo de quienes sacrificaron su vida por los derechos democráticos de hoy.

El significado de la Orden

La Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella es la distinción civil más alta que otorga la República Dominicana. Al concederla en el grado de Oficial, el Gobierno eleva oficialmente a Orlando Martínez al panteón de los ciudadanos ejemplares que han contribuido a la construcción de la democracia dominicana.

Reacción de la familia y el gremio

Familiares del fenecido periodista recibieron la insignia con profunda emoción, señalando que, aunque la justicia penal tardó décadas en llegar, este reconocimiento oficial del Estado ayuda a cerrar una herida histórica en el corazón del pueblo dominicano.

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) también valoró el gesto como un espaldarazo a la labor de investigación y al ejercicio ético de la comunicación en el país.