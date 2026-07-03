José Matos: “La Tv de los fines de semana ya no existe”

En una entrevista con el locutor y animador dominicano José Matos en el programa Es Temprano Todavía, conducido por Jochy Santos el invitado habla de la TV.

José Matos comenta su satisfacción con su nuevo proyecto radial, La Fábrica Radio, transmitido por Estrella 90.5.

El invitado reflexiona sobre por qué suele generar debate en redes sociales, atribuyéndolo a que sus opiniones son muy personales y directas, mencionando específicamente comentarios previos sobre la «ley de mujeres».

Se discute su relación con otras figuras como Brea Frank y Santiago Matías, aclarando malentendidos y dinámicas de trabajo.

Matos comparte su perspectiva crítica sobre la televisión actual, afirmando que los programas de fin de semana prácticamente «ya no existen» como solían hacerlo, y sugiere la necesidad de renovar los contenidos.

Se bromea sobre la posibilidad de que Matos y Albert Mena se unan a nuevos proyectos, destacando la búsqueda de espacios creativos en la comunicación dominicana.