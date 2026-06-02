Jatnna Tavárez: “La vida para mí es una decisión diaria”

La reconocida comunicadora dominicana Jatnna Tavárez en el programa Énfasis reflexiona que «la vida para ella es una decisión diaria»

Este video presenta una inspiradora conversación entre el productor Iván Ruiz y la reconocida comunicadora dominicana Jatnna Tavárez en el programa Énfasis. A través de la charla, Jatnna comparte valiosas reflexiones sobre su vida, su trayectoria profesional y los valores que guían sus decisiones.

Jatnna explica que su pasión principal es vivir intensamente, enfrentar sus miedos y mantener la calidad en todo lo que hace. Enfatiza que «la vida para ella es una decisión diaria» y que la gratitud es su mayor tesoro ante las experiencias vividas.

Se hace un recorrido por sus inicios en la televisión, recordando con gran afecto y gratitud a Freddy Beras-Goico, quien confió en ella para liderar programas emblemáticos y le dio grandes oportunidades profesionales.

Reflexiona sobre la importancia de la autenticidad y el respeto en el ejercicio de la comunicación. Subraya que el éxito debe ir acompañado de preparación, perseverancia y humildad, evitando siempre «creerse la película».

Comparte que en su madurez ha adoptado la sonrisa y el silencio como herramientas fundamentales para gestionar conflictos y mantener la paz interna.

El segmento concluye con un emotivo mensaje de Jatnna sobre la importancia de la empatía, el amor y la necesidad de restablecer la paz en un mundo convulso, destacando su deseo de que prevalezca el respeto mutuo.