Jardín Botánico Nacional abre hoy en horario habitual

El Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo informa que está abierto hoy lunes 9 de noviembre en horario habitual para disfrutar este día festivo.

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso, ubicado en el Distrito Nacional, confirmó que opera este lunes 9 de noviembre de 2026 en su horario habitual, ofreciendo una alternativa accesible, educativa y natural para las familias y visitantes que disfrutan del asueto por el traslado del Día de la Constitución.

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, los ciudadanos pueden acudir a este emblemático pulmón ecológico de Santo Domingo para desconectarse de la rutina y aprovechar el día libre rodeados de vegetación nativa y endémica.

¡Atención! El Jardín Botánico Nacional informa que este lunes 9 de noviembre abrirá al público en su horario habitual.

Opciones para disfrutar la visita en el feriado

Con más de dos millones de metros cuadrados de extensión, el parque botánico ofrece diversas actividades al aire libre ideales para compartir en familia o con amigos:

Recorrido en el trencito ecológico: Un paseo guiado que permite conocer las principales áreas temáticas, colecciones de palmas, plantas acuáticas y orquídeas sin necesidad de realizar largas caminatas.

Un paseo guiado que permite conocer las principales áreas temáticas, colecciones de palmas, plantas acuáticas y orquídeas sin necesidad de realizar largas caminatas. Visita al Jardín Japonés: Uno de los espacios más emblemáticos y fotografiados del recinto, caracterizado por sus puentes tradicionales, lagos con peces y ambiente de tranquilidad.

Uno de los espacios más emblemáticos y fotografiados del recinto, caracterizado por sus puentes tradicionales, lagos con peces y ambiente de tranquilidad. Caminatas y contacto con la fauna: Sus extensos senderos arbolados son propicios para caminar, respirar aire puro y observar diversas especies de aves y pequeños animales en libertad dentro de la ciudad.

Sus extensos senderos arbolados son propicios para caminar, respirar aire puro y observar diversas especies de aves y pequeños animales en libertad dentro de la ciudad. Picnic y descanso familiar: Las amplias áreas verdes permiten disfrutar de meriendas al aire libre en un entorno seguro, limpio y organizado.

Para quienes permanecen en el Gran Santo Domingo durante este fin de semana largo, el Jardín Botánico Nacional se presenta como uno de los destinos favoritos para disfrutar de la naturaleza sin salir de la capital.