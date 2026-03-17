Indomet prevé oleaje y viento peligroso en las costas del país

Temperaturas ligeramente calurosas durante el día

Hoy martes, en horas matutinas, se producirán chubascos aislados hacia localidades de la costa caribeña, mientras el resto del país se mantendrá con tiempo predominantemente estable por la incidencia del sistema de alta presión. No obstante, durante la tarde, el calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía generarán incrementos de la nubosidad hacia poblados de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Monseñor Nouel, San Cristóbal, La Vega y Santiago sur hasta las primeras horas nocturnas.

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, tornándose agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas nocturnas y matutinas.

Distrito Nacional: nubes aisladas, incrementándose ocasionalmente y algún chubasco aislado. Luego, mayormente despejado.

Santo Domingo Norte: nubes aisladas incrementándose ocasionalmente y algún chubasco aislado. Luego, mayormente despejado.

Santo Domingo Este: nubes aisladas incrementándose ocasionalmente y algún chubasco aislado. Luego, mayormente despejado.

Santo Domingo Oeste: nubes aisladas incrementándose ocasionalmente y algún chubasco aislado. Luego, mayormente despejado.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: oleaje y viento peligroso en las costas del país. Algunas lluvias en la mañana que irán reduciendo gradualmente conforme se aleje la vaguada y predomine el sistema anticiclónico. Temperaturas ligeramente calurosas durante el día.