Indomet advierte oleaje peligroso en la costa del Atlántico y del caribe

Hoy miércoles, a pesar de que la humedad continuará reducida sobre gran parte de la geografía nacional, el viento moderado del este/noreste, en adicción a los efectos locales generarán lluvias débiles y pasajeras sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia, desde la madrugada y durante horas matutinas. En la tarde, otros episodios aislados de lluvia débil se esperan hacia San Pedro de Macorís, La Romana, sectores de Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel y La Vega, mientras el resto del país permanecerá con nubes aisladas. En la noche, se prevé que continúen las lluvias, entre débiles y moderadas, hacia la costa del Atlántico.

Las temperaturas seguirán frescas y agradables en gran parte del territorio nacional, debido al invierno y a la influencia del viento moderado a fuerte del nor/noreste, principalmente en los sistemas montañosos, sierras y valles del interior, donde además, se prevén ocasionales eventos de niebla y neblina.

En la costa atlántica, se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso desde Bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia). Mientras que, en la caribeña, desde Isla Beata (Pedernales) hasta playa Barahona (Barahona), permanecer en puerto. En el resto de las costas pueden realizar sus operaciones con precaución. A la vez, se exhorta a los bañistas a tomar precauciones, debido a posibles corrientes de resaca y seguir las reglas de las banderas de playa, especialmente en las costas de Espaillat y desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Punta Mangles (El Seibo).

Temperaturas: Mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 26 °C y 28 °C.

Resumen: día ventoso y fresco; algunas lluvias débiles y dispersas hacia poblados del Cibao por viento moderado a fuerte del nor/noreste que irán disminuyendo conforme avance la tarde. Siguen vigentes las recomendaciones de por oleaje peligroso en la costa del Atlántico y un sector de la costa caribeña.