Hoy tenemos condiciones húmedas e inestables con aguaceros fuertes

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El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET mantiene los niveles de AVISO y ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas

desde tempranas horas matutinas, se pronostica que los efectos del viento, en combinación con una vaguada en varios niveles de la troposfera, generen lluvias débiles a moderadas hacia poblados cercanos a la costa Atlántica. En horas de la tarde, las precipitaciones serán de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Peravia, Azua, Independencia, Pedernales, Bahoruco, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones se extenderán hacia horas de la noche.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET mantiene los niveles de AVISO y ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y posibles deslizamientos de tierra, destacando que dichas alertas podrían estar siendo modificadas durante las próximas 24 a 72 horas. Ver tabla:

NIVELES DE ALERTA Y AVISOS METEOROLÓGICOS
ALERTAAVISOSDESCONTINUADAS
San Pedro de MacorísLa AltagraciaLa VegaMaría Trinidad SánchezValverde 
DuarteLa RomanaSantiagoEl SeiboPuerto Plata
IndependenciaDajabónSantiago RodríguezSan CristóbalMonseñor Nouel
Baoruco Monte CristiSamanáEspaillat
Elías Piña San José de OcoaHato MayorHermanas Mirabal
San Juan Monte PlataEl Gran Santo DomingoSánchez Ramírez
Total: 9Total: 18Total: 0

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con aguaceros , tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

 Resumen: durante los próximos días, persistirán condiciones húmedas e inestables con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles granizadas aisladas en varias localidades del país. Se mantienen las alertas y avisos meteorológicos.  Recomendación marítima en la costa del Atlántico.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET mantiene los niveles de AVISO y ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas

desde tempranas horas matutinas, se pronostica que los efectos del viento, en combinación con una vaguada en varios niveles de la troposfera, generen lluvias débiles a moderadas hacia poblados cercanos a la costa Atlántica. En horas de la tarde, las precipitaciones serán de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Peravia, Azua, Independencia, Pedernales, Bahoruco, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Estas precipitaciones se extenderán hacia horas de la noche.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET mantiene los niveles de AVISO y ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, tormentas eléctricas y posibles deslizamientos de tierra, destacando que dichas alertas podrían estar siendo modificadas durante las próximas 24 a 72 horas. Ver tabla:

NIVELES DE ALERTA Y AVISOS METEOROLÓGICOS
ALERTAAVISOSDESCONTINUADAS
San Pedro de MacorísLa AltagraciaLa VegaMaría Trinidad SánchezValverde 
DuarteLa RomanaSantiagoEl SeiboPuerto Plata
IndependenciaDajabónSantiago RodríguezSan CristóbalMonseñor Nouel
Baoruco Monte CristiSamanáEspaillat
Elías Piña San José de OcoaHato MayorHermanas Mirabal
San Juan Monte PlataEl Gran Santo DomingoSánchez Ramírez
Total: 9Total: 18Total: 0

Distrito Nacional: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: incrementos nubosos con aguaceros , tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: incrementos nubosos con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento.

Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C, y máximas entre 31 °C y 33 °C.

 Resumen: durante los próximos días, persistirán condiciones húmedas e inestables con aguaceros fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles granizadas aisladas en varias localidades del país. Se mantienen las alertas y avisos meteorológicos.  Recomendación marítima en la costa del Atlántico.

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