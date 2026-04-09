Hoy será el homenaje a las víctimas del Jet Set

Debido a los actos conmemorativos, las autoridades cerraron un tramo importante de la avenida Independencia, desviando el tráfico desde la avenida Núñez de Cáceres hasta la avenida Italia

En el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, el movimiento Justicia Jetset organizó una jornada de conmemoración que incluyó misas y actos religiosos. La primera misa estuvo a cargo del padre Rogelio Cruz y se programó una eucaristía vespertina oficiada por Monseñor Diplán.

Debido a los actos conmemorativos, las autoridades cerraron un tramo importante de la avenida Independencia, desviando el tráfico desde la avenida Núñez de Cáceres hasta la avenida Italia.

El lugar, conocido anteriormente por ser escenario de grandes artistas, se ha convertido en un sitio de duelo donde familiares y ciudadanos mantienen un altar improvisado con fotografías y velones en honor a los fallecidos.