Hoy, seguirán presentándose algunos chubascos hacia la costa caribeña

En la noche, otros chubascos aislados se esperan en la zona costera del suroeste, sureste y noreste del territorio dominicano

Hoy, en horas matutinas, seguirán presentándose algunos chubascos o aguaceros locales hacia la costa caribeña, el noreste, norte y la Cordillera Central, producto del paso de una vaguada en niveles bajos de la troposfera.

Sin embargo, conforme esta se aleje del país, las condiciones del tiempo pasarán a ser dominadas por el sistema anticiclónico y se prevé que las lluvias se reduzcan a chubascos aislados durante la tarde en la Sierra de Bahoruco, la zona norte de San Cristóbal, así como localidades de Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Dajabón, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata.

En la noche, otros chubascos aislados se esperan en la zona costera del suroeste, sureste y noreste del territorio dominicano.