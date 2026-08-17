✨ Palabra clave: Renacer

🎨 Color de suerte: Azul clarito

🔢 Números de suerte: 19 • 28

🔮 GENERALIDADES:¡LEVÁNTATE, TODAVÍA HAY MUCHO CAMINO POR DELANTE! Vienes superando una crisis, un luto o una tristeza interior que te hizo querer aislarte. Necesitas repetirte: “Tengo que seguir adelante”. Hay entrega de un documento firmado y conversación con abogado por un asunto tuyo o relacionado con hijos. Hecho curioso: situación con una tarjeta de débito, crédito o cajero automático. Cuidado con una mujer con intenciones ocultas.

💼 TRABAJO Y DINERO: Después de cierto alejamiento profesional llega un cambio. Una mujer puede ayudarte muchísimo o necesitarás asesoría económica. Una respuesta de una empresa, institución o departamento de personal puede favorecerte. 💫 SALUD: Mucho cuidado con lo que comes: limpieza de los alimentos y atención con algo que pueda provocarte alergia o reacción.

❤️ AMOR: Una amistad que estuvo alejada vuelve a comunicarse. También hay movimiento para resolver asuntos legales de un familiar, divorcio o separación pasada. 💞 PAREJAS: Atracción fuerte, pero tensión por dinero o por algo que no desean compartir con otras personas. Necesitan proteger sus asuntos privados. 💖 SOLTEROS: Después de una indecisión, una conversación aclara sentimientos y puede producir el resurgimiento de una relación.

👩 MUJER : Deja atrás luchas internas, decepciones y preocupaciones económicas relacionadas con pareja o hijos. En belleza, puedes comprar ropa, mandar a arreglar una prenda o dedicar tiempo a perfeccionar algún detalle de tu imagen.

👨 HOMBRE : Inquietud por dinero o por sentir que algo no avanza al ritmo esperado. Una mujer controladora puede cansarte y provocar alejamiento; incluso aparece viaje o salida que te hace alejar de esa persona tóxica o controladora.

📖 SALMO 30: “Has cambiado mi lamento en baile».

✨ AFIRMACIÓN: Me levanto, recupero mi fuerza y dejo atrás lo que entristeció mi corazón. Estoy preparado para volver a avanzar.

Leo (23 julio – 22 agosto)