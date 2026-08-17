Consulta la predicción astrológica de 17 al 23 de Agosto, para quienes nacieron bajo la influencia de Leo, ya sea sol, luna o ascendente y descubre lo que te espera esta semana en el amor, el trabajo, el dinero y la salud
✨ Palabra clave: Renacer
🎨 Color de suerte: Azul clarito
🔢 Números de suerte: 19 • 28
🔮 GENERALIDADES:¡LEVÁNTATE, TODAVÍA HAY MUCHO CAMINO POR DELANTE! Vienes superando una crisis, un luto o una tristeza interior que te hizo querer aislarte. Necesitas repetirte: “Tengo que seguir adelante”. Hay entrega de un documento firmado y conversación con abogado por un asunto tuyo o relacionado con hijos. Hecho curioso: situación con una tarjeta de débito, crédito o cajero automático. Cuidado con una mujer con intenciones ocultas.
💼 TRABAJO Y DINERO: Después de cierto alejamiento profesional llega un cambio. Una mujer puede ayudarte muchísimo o necesitarás asesoría económica. Una respuesta de una empresa, institución o departamento de personal puede favorecerte. 💫 SALUD: Mucho cuidado con lo que comes: limpieza de los alimentos y atención con algo que pueda provocarte alergia o reacción.
❤️ AMOR: Una amistad que estuvo alejada vuelve a comunicarse. También hay movimiento para resolver asuntos legales de un familiar, divorcio o separación pasada. 💞 PAREJAS: Atracción fuerte, pero tensión por dinero o por algo que no desean compartir con otras personas. Necesitan proteger sus asuntos privados. 💖 SOLTEROS: Después de una indecisión, una conversación aclara sentimientos y puede producir el resurgimiento de una relación.
👩 MUJER : Deja atrás luchas internas, decepciones y preocupaciones económicas relacionadas con pareja o hijos. En belleza, puedes comprar ropa, mandar a arreglar una prenda o dedicar tiempo a perfeccionar algún detalle de tu imagen.
👨 HOMBRE : Inquietud por dinero o por sentir que algo no avanza al ritmo esperado. Una mujer controladora puede cansarte y provocar alejamiento; incluso aparece viaje o salida que te hace alejar de esa persona tóxica o controladora.
📖 SALMO 30: “Has cambiado mi lamento en baile».
✨ AFIRMACIÓN: Me levanto, recupero mi fuerza y dejo atrás lo que entristeció mi corazón. Estoy preparado para volver a avanzar.
Leo (23 julio – 22 agosto)
Se dice que los Leo son los más fáciles de reconocer a simple vista por tener un carácter muy marcado, y suele ser verdad. Cuando un Leo entra en la sala, todos los ojos se centran en él. Son líderes naturales y, la gran mayoría de ellos, disfrutan siendo el centro de atención. Quizás este sea el motivo por el que no aceptan críticas de cualquier tipo y se hacen los suecos cuando saben que han hecho algo mal.
En el amor, los nacidos bajo este signo necesitan un compañero atento, que sea de pocas palabras y prefiera escuchar a ser escuchado.
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