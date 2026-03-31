Guías informales, desorden que pone en riesgo el turismo o conflicto entre gremios

Se denuncia la operación de excursiones sin guías certificados o acreditados, lo cual contraviene la Ley de Turismo

Este reportaje de Nuria Piera investiga la problemática de los guías turísticos informales en la República Dominicana, cuestionando si se trata de un riesgo para la seguridad del turista y la imagen del país, o un conflicto gremial por el control de la industria.

Se denuncia la operación de excursiones sin guías certificados o acreditados, lo cual contraviene la Ley de Turismo. Ejemplos incluyen tours masivos en zonas como la Isla Saona y la Ciudad Colonial.

Para ejercer, la ley exige una credencial del Ministerio de Turismo (MITUR), lo cual implica ser egresado de una universidad, tener certificado de buena conducta y dominio de idiomas.

Desde 2021, el ministerio ha implementado medidas para reducir la informalidad, incluyendo:

La creación del Registro Nacional Turístico

Digitalización de licencias mediante el sistema Two Card con códigos QR para verificar la autenticidad

Programas de capacitación técnica con instituciones como INFOTEP y universidades

Operar sin regulación permite evadir impuestos, ofreciendo precios hasta un 40% más bajos, lo que perjudica a los operadores formales que realizan grandes inversiones.

Se han introducido plataformas como Experiencias para fiscalizar los despachos digitales y el uso de inteligencia artificial para traducciones en vivo, facilitando el trabajo de los guías y mejorando la calidad del servicio.

El desafío actual radica en lograr un consenso que permita formalizar el sector sin desplazar a los guías de trayectoria, garantizando al mismo tiempo la seguridad del turista y el cumplimiento de las normativas vigentes.