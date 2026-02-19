Más Contenido

    General Andrés Modesto Cruz Cruz es juramentado como Director de la Policía Nacional

    El acto contó con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Farid Raful, y se llevó a cabo en la sede de la institución

    El mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz fue juramentado como nuevo director. El acto contó con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Farid Raful, y se llevó a cabo en la sede de la institución.

    Cruz Cruz afirmó que su gestión no buscará la acumulación de poder, sino fortalecer la misión de la policía. Además, se comprometió a continuar el trabajo de Guzmán Peralta, resaltando que él mismo fue parte de la gestión anterior.

