General Andrés Modesto Cruz Cruz es juramentado como Director de la Policía Nacional

El mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz fue juramentado como nuevo director. El acto contó con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Farid Raful, y se llevó a cabo en la sede de la institución.

Cruz Cruz afirmó que su gestión no buscará la acumulación de poder, sino fortalecer la misión de la policía. Además, se comprometió a continuar el trabajo de Guzmán Peralta, resaltando que él mismo fue parte de la gestión anterior.