Gabriela Llanos nos trae “Palabras de doble significado que decimos a diario”

En este segmento de «En Castellano» con Gabriela Llanos, se abordan palabras polisémicas, es decir, palabras con el mismo sonido pero diferentes significados según el contexto y el artículo que las precede.
Algunos ejemplos incluyen:
- El cura (sacerdote) y la cura (remedio)
- El capital (dinero) y la capital (ciudad)
- El cometa (astro) y la cometa (juguete)
- El frente (parte delantera) y la frente (parte de la cabeza)
- El pendiente (joya) y la pendiente (inclinación)
- El guía (persona) y la guía (manual o volante)
- El cava (vino espumoso) y la cava (bodega)
También se discuten los sustantivos colectivos, que identifican a un grupo de personas o cosas similares. Se mencionan ejemplos como:
- Enjambre (de abejas)
- Multitud (de personas)
- Piara (de cerdos)
- Cardumen (de peces)