    Gabriela Llanos nos trae “Palabras de doble significado que decimos a diario”

    En este segmento de «En Castellano» con Gabriela Llanos, se abordan palabras polisémicas, es decir, palabras con el mismo sonido pero diferentes significados según el contexto y el artículo que las precede.

    Algunos ejemplos incluyen:

    • El cura (sacerdote) y la cura (remedio)
    • El capital (dinero) y la capital (ciudad)
    • El cometa (astro) y la cometa (juguete)
    • El frente (parte delantera) y la frente (parte de la cabeza)
    • El pendiente (joya) y la pendiente (inclinación)
    • El guía (persona) y la guía (manual o volante)
    • El cava (vino espumoso) y la cava (bodega)

    También se discuten los sustantivos colectivos, que identifican a un grupo de personas o cosas similares. Se mencionan ejemplos como:

    • Enjambre (de abejas)
    • Multitud (de personas)
    • Piara (de cerdos)
    • Cardumen (de peces)

    También se discuten los sustantivos colectivos, que identifican a un grupo de personas o cosas similares. Se mencionan ejemplos como:

    • Enjambre (de abejas)
    • Multitud (de personas)
    • Piara (de cerdos)
    • Cardumen (de peces)

