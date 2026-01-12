Gabriela Llanos nos trae “Palabras de doble significado que decimos a diario”

También se discuten los sustantivos colectivos, que identifican a un grupo de personas o cosas similares

En este segmento de «En Castellano» con Gabriela Llanos, se abordan palabras polisémicas, es decir, palabras con el mismo sonido pero diferentes significados según el contexto y el artículo que las precede.

Algunos ejemplos incluyen:

El cura (sacerdote) y la cura (remedio)

(sacerdote) y (remedio) El capital (dinero) y la capital (ciudad)

(dinero) y (ciudad) El cometa (astro) y la cometa (juguete)

(astro) y (juguete) El frente (parte delantera) y la frente (parte de la cabeza)

(parte delantera) y (parte de la cabeza) El pendiente (joya) y la pendiente (inclinación)

(joya) y (inclinación) El guía (persona) y la guía (manual o volante)

(persona) y (manual o volante) El cava (vino espumoso) y la cava (bodega)

También se discuten los sustantivos colectivos, que identifican a un grupo de personas o cosas similares. Se mencionan ejemplos como: