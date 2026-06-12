¡Exclusiva! Michelle Selman: «A Europa con Tía Michi»

Michelle Selman revela detalles exclusivos de «A Europa con Tía Michi» en Con Jatnna

Con Jatnna, la empresaria dominicana Michelle Selman, conocida como la Tía Michi, conversa sobre sus diversos proyectos profesionales y su iniciativa de viajes para adolescentes.

En una entrevista en el programa Con Jatnna donde la empresaria dominicana Michelle Selman, conocida cariñosamente como la Tía Michi, conversa sobre sus diversos proyectos profesionales y su popular iniciativa de viajes para adolescentes.

Michelle detalla que su empresa, Michelle Selman y Asociados, abarca desde eventos corporativos y relaciones públicas hasta un área única en el país: servicios fúnebres como funeral planner en el cementerio Puerta del Cielo.

Michelle celebra 16 viajes realizados a lo largo de 10 años, diseñados para jóvenes de 15 años. El viaje busca fomentar la independencia y el aprendizaje cultural en un recorrido de 24 días por Europa.

Como parte del lanzamiento con su nueva agencia, Incanto Travel, el tour incluye sorpresas exclusivas como tres días en Londres (visitando el parque de Harry Potter y el cambio de guardia) y una cena en la Torre Eiffel en París con sesiones fotográficas.

Michelle informa que el primer grupo ya está agotado (sold out) y quedan muy pocos cupos para el segundo grupo, que viajará del 17 de julio al 9 de agosto.

El encuentro termina con un tono muy emotivo, donde la presentadora Jatnna Tavárez y la invitada expresan su cariño mutuo, resaltando la importancia del éxito basado en el servicio y la fe.