¡Entérate! EDEEste anuncia interrupciones programadas

EDEE anuncia, se han programado interrupciones del servicio eléctrico para los días miércoles y viernes de esta semana en los circuitos que abastecen a Ciudad Juan Bosch y sectores aledaños.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste) ha puesto en marcha un importante plan de infraestructura eléctrica en el entorno de Ciudad Juan Bosch, con el objetivo de fortalecer la red de distribución en una de las zonas de mayor crecimiento inmobiliario y comercial.

El proyecto consiste en la construcción de dos nuevos circuitos estratégicos: el primero permitirá descargar la alta demanda que actualmente soporta el circuito EBRI-03, mejorando así la estabilidad del servicio local. El segundo será un circuito exclusivo destinado a suministrar energía a la Villa que alojará a los atletas de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Interrupciones programadas por seguridad

Para poder avanzar con estas instalaciones, la distribuidora explicó que es estrictamente necesario realizar maniobras técnicas que requieren la desenergización temporal de las redes. Por esta razón, se han programado interrupciones del servicio eléctrico para los días miércoles y viernes de esta semana en los circuitos que abastecen a Ciudad Juan Bosch y sectores aledaños.

Estas suspensiones temporales son vitales para garantizar que las brigadas de EDEEste trabajen bajo condiciones de máxima seguridad y puedan agilizar la instalación de las nuevas infraestructuras.

Impacto y fecha de culminación

La empresa destacó que la creación del circuito exclusivo para la Villa de los Juegos Centroamericanos es un paso clave para garantizar un suministro confiable a las delegaciones internacionales, asegurando que este evento deportivo no afecte la capacidad de los circuitos que ya abastecen a los residentes y comercios de la zona.

EDEEste agradeció la comprensión de los usuarios ante las molestias temporales, reiterando que estas obras traerán beneficios permanentes: una mejor distribución de la carga, reducción de los riesgos de sobrecarga y un fortalecimiento general en la calidad del servicio.

De mantenerse el cronograma establecido, las autoridades de la empresa prevén que los trabajos concluirán el próximo 10 de julio, fecha en la que se completarán las conexiones y pruebas finales para poner en operación ambos circuitos.