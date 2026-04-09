En horas de la tarde, se prevén aguaceros moderados

En horas de la tarde, se prevén incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento hacia provincias de las regiones noroeste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza

Hoy jueves, durante las horas matutinas, se presentarán algunos chubascos hacia La Altagracia, Samaná, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Barahona y Pedernales, generados por el viento cálido del sureste en combinación con la vaguada en niveles bajos de la troposfera, asociada al sistema frontal.

En horas de la tarde, se prevén incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, tronadas y ráfagas de viento hacia provincias de las regiones noroeste, noreste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, especialmente en Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, La Vega, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Valverde y Puerto Plata.

En el resto del país, se espera poca actividad de precipitaciones, predominando nubes dispersas con ligeros aumentos nubosos ocasionales, así como temperaturas calurosas.