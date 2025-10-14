Quantcast
Más Contenido

    «El problema no es el Cristianismo si no la propia Iglesia» Obispo Jesús Marte

    Programas
    Pocos minutos de lectura

    Monseñor Jesús Castro Marte ha señalado en varias ocasiones que “el problema no es el Cristianismo, sino la propia Iglesia”, una frase con la que busca diferenciar la esencia del mensaje de Cristo de las fallas humanas e institucionales dentro de la Iglesia católica.

    Monseñor Jesús Castro Marte ha señalado en varias ocasiones que “el problema no es el Cristianismo, sino la propia Iglesia”, una frase con la que busca diferenciar la esencia del mensaje de Cristo de las fallas humanas e institucionales dentro de la Iglesia católica.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados