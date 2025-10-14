«El problema no es el Cristianismo si no la propia Iglesia» Obispo Jesús Marte

Monseñor Jesús Castro Marte ha señalado en varias ocasiones que “el problema no es el Cristianismo, sino la propia Iglesia”, una frase con la que busca diferenciar la esencia del mensaje de Cristo de las fallas humanas e institucionales dentro de la Iglesia católica.
