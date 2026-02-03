«El Ocaso de Occidente»

Domingo Páez, Héctor Guerrero y Ricardo Nieves debaten cómo el equilibrio de poder económico, político y cultural está cambiando de Occidente a Oriente

La «desoccidentalización» del mundo, un concepto que ha cobrado fuerza desde la pandemia de COVID-19 y los panelistas Domingo Páez, Héctor Guerrero y Ricardo Nieves debaten cómo el equilibrio de poder económico, político y cultural está cambiando de Occidente a Oriente.

La idea de la desoccidentalización se debatió entre el filósofo surcoreano Byung-Chul Han y Slavoj Žižek tras el COVID-19, ya que los países orientales se recuperaron más rápido.

Históricamente, el meridiano de Greenwich en Inglaterra era el centro del mundo. Sin embargo, en los últimos 300 años, nuevas fuerzas económicas, políticas e ideológicas han desplazado este paradigma.

Alejandro Magno unificó culturas al conquistar tierras hasta la India, iniciando el proceso de occidentalización de Oriente a través de la inyección de la cultura europea.