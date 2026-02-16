El nuevo pasaporte dominicano garantiza seguro de repatriación

El servicio no tendrá costo adicional para los titulares del documento y fue implementado mediante un acuerdo con Seguros Reservas

La Dirección General de Pasaportes de la República Dominicana anunció la incorporación de un seguro de repatriación en el nuevo pasaporte electrónico, un beneficio que responde a una de las principales demandas de la diáspora dominicana.

Este seguro cubrirá hasta 9,000 dólares en gastos de repatriación en caso de fallecimiento de un ciudadano en el extranjero. El servicio no tendrá costo adicional para los titulares del documento y fue implementado mediante un acuerdo con Seguros Reservas. Según el director de la institución, Lorenzo Ramírez, la medida busca aliviar la carga económica que enfrentan muchas familias en momentos difíciles y reforzar el respaldo del Estado a sus connacionales fuera del país.

Características del nuevo pasaporte electrónico

Microchip biométrico : almacena huellas dactilares, fotografía digitalizada y firma.

: almacena huellas dactilares, fotografía digitalizada y firma. Más de 130 medidas de seguridad : diseñadas para evitar falsificaciones y facilitar la verificación internacional.

: diseñadas para evitar falsificaciones y facilitar la verificación internacional. Reconocimiento internacional : el documento fue admitido en el Directorio de Llaves Públicas (PKD) de la OACI, lo que garantiza mayor aceptación en países de destino.

: el documento fue admitido en el Directorio de Llaves Públicas (PKD) de la OACI, lo que garantiza mayor aceptación en países de destino. Vigencia : 10 años para adultos y 5 años para menores.

: 10 años para adultos y 5 años para menores. Emisión progresiva: tanto en territorio nacional como en sedes consulares.

Un respaldo para la diáspora

El anuncio se realizó durante la octava edición de “Dominicanos en el Capitolio”, evento que reúne a la comunidad dominicana en Estados Unidos. Allí se destacó que este beneficio constituye un respaldo tangible del Estado para sus ciudadanos en el exterior, fortaleciendo el vínculo con la diáspora y ofreciendo mayor seguridad en sus viajes y estadías fuera del país