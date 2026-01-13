El misterio del martes 13: entre superstición y tradición

El martes 13 es considerado en gran parte del mundo hispanohablante como un día de mala suerte, y su fama viene de una mezcla de mitología, religión e historia

Considerado un día de mala suerte en gran parte del mundo hispanohablante, el martes 13 mezcla mitología, religión e historia en torno a su fama.

El martes 13 ha sido señalado por generaciones como una fecha poco propicia para tomar decisiones importantes. El refrán popular lo resume en una advertencia: “En martes 13, ni te cases ni te embarques”.

La mala reputación proviene de dos elementos: el número 13, asociado a la traición y al caos, y el martes, vinculado al dios romano Marte, símbolo de la guerra y la destrucción. La combinación de ambos dio origen a la superstición que aún persiste.

A lo largo de la historia, hechos como la caída de Constantinopla en 1453, ocurrida un martes, reforzaron la creencia de que este día trae desgracias. Sin embargo, en otras culturas la fecha “malita” varía: en el mundo anglosajón es el viernes 13, en Italia el viernes 17 y en Japón el número 4 es el que se evita por su semejanza fonética con la palabra “muerte”.

Aunque no existe evidencia científica que respalde la mala suerte del martes 13, su fuerza cultural lo convierte en una curiosidad que sigue viva en la memoria colectiva.

Curiosidad sobre el martes 13