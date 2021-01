El Gizzo: Shakira, Romeo Santos, Manny Cruz, Raymond Pozo en El Show del Mediodía

in

El Show del Mediodía. Transmitido por Color visión en vivo

Por: José Morón / Color visión

El Gizzo:

Aridio Castillo: «Shakira acaba de vender su discografía a una empresa británica.»

La Shanty: «Romeo Santos se estaba lamentando sobre las secuelas de la pandemia, pero da gracias a Dios por los buenos momentos y será papá por tercera vez.»

Elizabeth Fondeur: «Un nuevo dominicano triunfa en el exterior porque dará su voz a Barack Obama.»

Diomelo: «Raymond Pozo demandaría a Productora de Cine Anyelin García.»

Julio Clemente: «Only Fans ¿Alternativa de “Las Artistas” ante la crisis?»

Están aquí Manny Cruz y Danny Yanes El doble Voz

Hermoso gesto de Manny, Ayudando a expandir el arte de a calle

Danny Yanes: «Estoy feliz de estar aquí, nervioso porque esta es mi primera vez en la televisión.»

Manny Cruz: «Yo conocí a Danny en la zona colonial y él me dijo que si podía cantarme una canción y le dije que si y fue cuando me canto la canción del “El Idiota” siendo de su autoría y la canción me encanto.»

Danny Yanes: «Cuando Manny me llamo luego de esa primera vez fue algo fenomenal. Yo vi en Manny a un hombre de Dios, un buen ser humano. Yo estoy muy agradecido y muy orgulloso con Dios y Manny Cruz.»

Antonio González Productor Musical: «Cuando escuché el boceto de la canción me di cuenta que es un excelente artista.»

