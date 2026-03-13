El carro más caro que ha llegado al país, según Yasser González

Afirma que la República Dominicana es líder en la región en cantidad de vehículos exóticos per cápita

Yasser González, un exitoso empresario dominicano propietario de Cleaner Studio, narra cómo comenzó su negocio de detailing y venta de vehículos hace 19 años y cómo evolucionó de ser un simple lavadero, a una empresa de alta gama tras estudiar administración en España.

Revela que el auto más caro que ha circulado en el país es un Lamborghini Revuelto, valorado en más de un millón de dólares, seguido por un Bugatti de 2.5 millones que vino de visita.

Cuenta anécdotas sobre clientes que compran autos para terceras personas y luego los devuelven al no concretarse la relación.

