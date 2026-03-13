EE.UU. reabre oficina de la DEA en República Dominicana bajo nuevo liderazgo

La oficina había sido clausurada temporalmente a mediados de febrero de 2026 por disposición de la embajadora Leah F. Campos

La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció la reapertura oficial de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la capital del país.

La oficina había sido clausurada temporalmente a mediados de febrero de 2026 por disposición de la embajadora Leah F. Campos, tras detectarse una presunta trama de corrupción y fraude de visados que involucraba a personal de la agencia. Durante el cierre, el supervisor de la oficina, Meliton Cordero, fue arrestado y acusado en EE. UU. de soborno y fraude relacionados con visados para informantes.

Puntos clave de la reapertura:

Nuevo Liderazgo: La embajadora Campos destacó que la oficina inicia un «nuevo capítulo» bajo una dirección renovada para garantizar los más altos estándares de integridad.

La embajadora Campos destacó que la oficina inicia un «nuevo capítulo» bajo una dirección renovada para garantizar los más altos estándares de integridad. Compromiso Binacional: La reapertura reafirma la alianza entre EE. UU. y República Dominicana en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado.

La reapertura reafirma la alianza entre EE. UU. y República Dominicana en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen organizado. Investigaciones en curso: Aunque la oficina vuelve a operar, las autoridades estadounidenses señalaron que las auditorías internas continúan para erradicar cualquier mala práctica dentro de la misión diplomática.

En su momento, el gobierno dominicano aclaró que el cierre fue una medida administrativa interna de la embajada y no guardaba relación directa con funcionarios locales. La normalización de las operaciones busca fortalecer nuevamente la vigilancia en una de las rutas clave del narcotráfico en el Caribe.