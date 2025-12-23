Más Contenido

    EE.UU. lanza ultimátum para que Maduro abandone el poder

    El ultimátum se da en medio de un bloqueo naval contra buques petroleros venezolanos y una escalada militar en el Caribe.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Nicolás Maduro en diciembre de 2025, advirtiéndole que sería “inteligente” abandonar el poder y que, si “se hace el duro”, sería la última vez que podría hacerlo.

    El ultimátum se da en medio de un bloqueo naval contra buques petroleros venezolanos y una escalada militar en el Caribe.

    Desde su residencia en Florida, Trump afirmó que la permanencia de Maduro en el poder “depende de él” y que lo mejor sería dejarlo voluntariamente.

    EE.UU. interceptó y confiscó varios buques venezolanos, acusando al gobierno de liderar el Cartel de los Soles y de usar el petróleo para financiar actividades ilícitas.

    Washington desplegó portaaviones y fuerzas navales en el Caribe, intensificando operaciones contra embarcaciones vinculadas al régimen.

    Respuesta de Maduro

    • Desafiante y simbólica: En actos públicos, Maduro cantó “Don’t worry, be happy” como mensaje de resistencia y calificó las incautaciones de buques como “piratería naval”.
    • Narrativa oficial: Caracas denuncia que EE.UU. busca invadir y controlar sus recursos, mientras el Parlamento venezolano aprobó leyes para “defender la soberanía de navegación”.
    • Estrategia dilatoria: Analistas señalan que el chavismo busca ganar tiempo, postergando negociaciones y evitando compromisos reales.

    Estados Unidos lanza un ultimátum a Nicolás Maduro para que abandone el poder. Entre bloqueos navales, acusaciones de narcotráfico y despliegues militares, el Caribe se convierte en escenario de tensión global. Maduro responde con desafío, mientras el mundo espera si habrá transición o confrontación.

