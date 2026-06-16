Dentro del 911: Así funcionará Alertas RD

La periodista Nuria Piera, analiza la implementación de la nueva Ley 25-26 en la República Dominicana, la cual crea el Sistema Nacional de Alertas para personas desaparecidas.

El Sistema Nacional de Alertas busca transformar la respuesta para personas desaparecidas, eliminando los tiempos de espera previos y unificando el trabajo de distintas instituciones bajo el liderazgo del 911.

Ya no es necesario esperar de 24 a 48 horas para denunciar una desaparición; ahora se puede realizar de inmediato.

El sistema establece cuatro categorías específicas:

Amber (menores)

Azul (discapacidad)

Rosa (violencia de género)

Silver (envejecientes)

Cuando ocurre una desaparición, se activa un mecanismo de búsqueda urgente. Los operadores del 911 tienen un plazo de 120 segundos para evaluar la emergencia y otros 120 para enviar unidades.

Se utiliza videovigilancia, drones y una plataforma de sectorización geográfica que permite enviar alertas solo a las regiones necesarias, optimizando los recursos.

El reportaje destaca que, aunque el sistema es un avance significativo comparado con otros países de la región, no es una «solución mágica», sino una herramienta de coordinación crítica para acelerar la búsqueda durante las primeras horas, que son determinantes.