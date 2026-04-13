De La Niña a El Niño: RD entra en fase de transición ante inminente cambio climático

La población debe prepararse para un verano sumamente caluroso y mantenerse atenta a los boletines oficiales sobre el estado de las presas y los niveles de humedad en los suelos

Tras varios años bajo la influencia del fenómeno de La Niña, la República Dominicana se encuentra actualmente en una fase neutral, pero con la mirada puesta en una transición inminente.

Según los modelos meteorológicos más recientes, existe una probabilidad superior al 90% de que el fenómeno de El Niño se establezca plenamente entre junio y agosto de este año.

Este cambio en el patrón climático del Pacífico no es un tema menor para el Caribe, ya que dicta el comportamiento de las temperaturas, las lluvias y la intensidad de la temporada de huracanes.

¿Qué significa esto para los dominicanos?

La transición que vivimos este abril de 2026 ya se manifiesta con olas de calor más persistentes y lluvias erráticas. Sin embargo, una vez que El Niño se consolide, los efectos principales para la isla serán:

Calor histórico: Se proyecta que las temperaturas alcancen niveles récord durante el verano, debido a la combinación del calentamiento global y la influencia del fenómeno.

Se proyecta que las temperaturas alcancen niveles récord durante el verano, debido a la combinación del calentamiento global y la influencia del fenómeno. Amenaza de sequía: El Niño suele reducir significativamente las precipitaciones en la región del Caribe. Esto pone en alerta al sector agrícola y a las autoridades encargadas de la gestión de embalses y suministro de agua potable.

El Niño suele reducir significativamente las precipitaciones en la región del Caribe. Esto pone en alerta al sector agrícola y a las autoridades encargadas de la gestión de embalses y suministro de agua potable. Temporada ciclónica atípica: Históricamente, El Niño aumenta la cizalladura del viento en el Atlántico, lo que dificulta la formación de huracanes. Aunque esto podría significar una temporada menos activa en cantidad, los expertos advierten que no se debe bajar la guardia, ya que un solo sistema que logre formarse puede ser devastador.

Alerta para el sector agropecuario

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y los organismos de socorro ya monitorean la situación. La principal recomendación para los productores nacionales es la planificación de cultivos de ciclo corto y el uso eficiente del riego, ante la posibilidad de un segundo semestre de año marcado por la escasez de lluvias.

Por el momento, la población debe prepararse para un verano sumamente caluroso y mantenerse atenta a los boletines oficiales sobre el estado de las presas y los niveles de humedad en los suelos.