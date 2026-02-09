Darian Vargas: “En mi casa hay 3 televisores y nunca los he visto encendidos”

Se analiza cómo el control remoto cambió los hábitos de las personas frente al televisor, la evolución de la televisión en República Dominicana y cómo los dispositivos móviles han fragmentado la atención del público

Darian Vargas comparte cómo la tecnología ha afectado su capacidad para recordar números de teléfono y direcciones, contrastando con la necesidad de memorización en el pasado.

Iván Ruiz también relata cómo era el uso del teléfono fijo en su hogar en los años 80, destacando la falta de privacidad y las reglas sobre el tiempo de uso.

Se analiza cómo el control remoto cambió los hábitos de las personas frente al televisor, la evolución de la televisión en República Dominicana y cómo los dispositivos móviles han fragmentado la atención del público.

Se introduce el concepto de «Economía de la Atención» y cómo las plataformas tecnológicas utilizan los datos de los usuarios para predecir comportamientos y ofrecer recomendaciones.

Se ejemplifica con el caso de la venta de zapatillas deportivas, mostrando cómo Nike usa los datos para optimizar la producción y reducir pérdidas en comparación con las prácticas anteriores.