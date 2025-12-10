Más Contenido

    Todos los días a las 5:00pm por la pantalla de Color Visión.

    Elena «Paloma», una humilde recolectora de café que sueña con superarse y se enamora de Diego, un heredero de la hacienda cafetalera, pero sus vidas se complican por la ambición de Fabián Sánchez Serrano, quien busca apoderarse de todo, enfrentando a Paloma y Diego en una lucha de amor y obstáculos hasta lograr su felicidad.

