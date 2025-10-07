Constanza tendrá un renovado Parque Anacaona con inversión superior a RD$23 millones

“Además de atender un reclamo histórico de los residentes, esta obra tendrá un impacto positivo en la economía del entorno y será un gran atractivo para residentes y visitantes”, expresó el ministro.

El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de reconstrucción del Parque Anacaona, ubicado en el centro del municipio de Constanza, con una inversión de RD$23,440,291, atendiendo así un viejo reclamo de la comunidad.

Durante el acto, Collado destacó que la intervención del parque contribuirá al desarrollo sostenible de la actividad turística, al impulso de la economía local y a la diversificación de la oferta del destino.

Detalles de la obra

La reconstrucción abarcará un área de aproximadamente 5,039 metros cuadrados, e incluye:

Glorieta central con piso de madera.

Áreas de descanso con bancos de hormigón.

Caminos interiores en tabletas.

Paisajismo y jardinería con piedras de la zona.

Rampas y barandas de apoyo para personas con discapacidad.

Escalinatas y aceras.

Iluminación moderna.

Zafacones y pajarera para palomas.

La ejecución estará a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR).

Intervención integral de la zona

Como parte del proyecto, el ministro Collado también anunció el remozamiento de la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, ubicada frente al parque, con el objetivo de revitalizar el entorno y fortalecer la identidad cultural y turística de Constanza.

En la actividad participaron autoridades provinciales y municipales, empresarios, representantes del sector turístico y comunitarios, quienes valoraron la iniciativa como un paso clave para el desarrollo de la ciudad.