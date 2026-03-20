Conoce al genio detrás de la voz de Bob Esponja en español

Además de Bob Esponja, ha dado voz a personajes como Max Steel y CatDog

Luis Carreño, la voz oficial de Bob Esponja en español para Latinoamérica desde hace 26 años detalla cómo empezó en el doblaje, mencionando su trabajo previo en telenovelas brasileñas como Chica da Silva y Pantanal.

Explica el cambio del doblaje analógico físico a la tecnología digital actual como Pro Tools.

Además de Bob Esponja, ha dado voz a personajes como Max Steel y CatDog.

Revela que también fue la voz del Príncipe en las películas animadas de Barbie.

Hay invitados especiales que realizan imitaciones de personajes como Don Cangrejo, Patricio Estrella y Pinky y Cerebro.

Carreño destaca el crecimiento del doblaje remoto en la República Dominicana, animando a nuevos talentos a utilizar Home Studios.