Cielo brumoso, lluvias matutinas y aguaceros en la tarde

Predominará el cielo grisáceo por el polvo del Sahara. Habrá lluvias matutinas y fuertes aguaceros con tronadas durante la tarde

Las condiciones meteorológicas para este día serán muy similares a las de la jornada anterior. En gran parte del país predominará un cielo mayormente soleado pero con un aspecto grisáceo y opaco (calimoso), como consecuencia directa de las concentraciones de polvo del Sahara suspendidas en nuestra masa de aire.

Evolución de las lluvias para hoy

A pesar del ambiente brumoso, la humedad y la inestabilidad atmosférica generada por una vaguada dejarán precipitaciones en momentos específicos del día:

Durante la mañana: Se presentarán chubascos de débiles a moderados en varias localidades, afectando principalmente a algunos municipios de Santo Domingo, San Cristóbal, Samaná y María Trinidad Sánchez , entre otras zonas cercanas.

Se presentarán chubascos de débiles a moderados en varias localidades, afectando principalmente a algunos municipios de , entre otras zonas cercanas. Durante la tarde: Los efectos de la vaguada se sentirán con mayor intensidad, dando paso a aguaceros entre moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento. Esta actividad se concentrará en las provincias de Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, La Vega, El Seibo y Hato Mayor.

Nota meteorológica: Aunque las lluvias vespertinas traerán un alivio temporal en las zonas afectadas, el ambiente general continuará percibiéndose caluroso debido a las partículas de polvo sahariano.

Pronóstico para el Gran Santo Domingo

Para los residentes en la capital y sus alrededores, las precipitaciones se concentrarán en la primera mitad del día, dando paso luego a un ambiente más seco y brumoso: