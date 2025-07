El polifacético artista Carlos Alfredo Fatule brilla en el musical “Hello, Dolly!”, presentado este fin de semana en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo.

Un clásico de Broadway: Con canciones como Put On Your Sunday Clothes y Hello, Dolly!, esta producción rinde homenaje al musical original estrenado en 1964, adaptado con talento dominicano y una escenografía vibrante.