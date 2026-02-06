Brenda Sánchez: “si fuera por mí, le doy el Soberano a Santiago Matías”

Brenda Sánchez, comparte sus perspectivas sobre diversos temas, incluyendo la amistad, el amor, los regalos y el entretenimiento

Se discute la importancia de celebrar la amistad y el amor en el Día de San Valentín, enfatizando que no solo se trata de parejas. Brenda destaca que la presencia y el tiempo con seres queridos son el mayor regalo.

Se analiza el dominio de Color Visión en las nominaciones a los Premios Soberano. Brenda expresa su opinión sobre el Gran Soberano, indicando que, si fuera por ella, se lo otorgaría a Santiago Matías por su trayectoria y contribuciones innovadoras al entretenimiento digital.