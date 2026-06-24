El reconocido productor regresa este septiembre con «Bemberé», un espacio de entretenimiento que reunirá a destacadas figuras del espectáculo dominicano.

Alfonso Rodríguez vuelve a la pantalla chica con nueva superproducción

El reconocido cineasta y productor de televisión, Alfonso Rodríguez, ha anunciado oficialmente su esperado regreso a la pantalla chica para el mes de septiembre de este año.

Rodríguez estará al frente de un nuevo e innovador proyecto denominado «Bemberé», una producción que estará orientada completamente al entretenimiento.

Este nuevo espacio televisivo promete convertirse en el centro de atención, ya que tiene como principal atractivo reunir a destacadas y queridas figuras del espectáculo dominicano.

Con este lanzamiento, el productor busca revitalizar la oferta de entretenimiento nacional, apostando por dinámicas frescas y un elenco de primer nivel que mantendrá a la audiencia conectada.