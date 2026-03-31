BANDEX gana RD$379 millones en 2025 y fortalece su capital

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) reportó una utilidad neta de RD$379.9 millones al cierre de 2025, mientras que su margen financiero bruto alcanzó RD$1,332.1 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 14.2%.

Santo Domingo. El Banco de Desarrollo y Exportaciones (BANDEX) atribuyó estos resultados a una gestión eficiente y al desempeño de su cartera de crédito, que cerró en RD$11,504.6 millones.

Resultados financieros y crecimiento

La información fue dada a conocer al presentar los resultados correspondientes al cierre del ejercicio 2025, donde la entidad destacó avances estratégicos que consolidan su capacidad para impulsar el desarrollo económico nacional.

En ese contexto, BANDEX resaltó que la cartera de crédito creció 9.5% durante el año, reflejando un aumento en el financiamiento a sectores productivos.

El banco enfatizó que este crecimiento se alinea con su misión de apoyar proyectos que contribuyan al fortalecimiento de la economía dominicana.

Activos y gestión financiera

Al cierre del período, los activos totales se situaron en RD$22,267.8 millones.

Según el comunicado, la variación en los activos responde al cumplimiento oportuno de compromisos financieros, incluyendo el pago de facilidades con vencimiento programado durante el ejercicio.

Esta estrategia forma parte de una gestión prudente de los pasivos orientada a optimizar la estructura de financiamiento institucional.

Capitalización y fortalecimiento patrimonial

“Un hito relevante del período fue la capitalización de RD$2,000 millones mediante aportes del Estado dominicano”, explicó Catalino Correa, gerente general de la institución bancaria.

Este incremento permitió elevar el patrimonio técnico de BANDEX y situar el capital suscrito y pagado en RD$5,263 millones, lo que representa un crecimiento de 61.29%.

La entidad destacó que este fortalecimiento patrimonial amplía su capacidad de financiamiento y respaldo institucional.

Declaración oficial

“El respaldo del Estado mediante aportes de capital en cumplimiento con lo establecido en la Ley 122-21 y una gestión eficiente de los recursos es lo que fortalece nuestra base patrimonial y amplía nuestra capacidad para financiar proyectos productivos y exportadores que impulsen el crecimiento sostenible de la economía dominicana”, afirmó Catalino Correa Hiciano, gerente general de BANDEX.

Los resultados consolidan el rol de BANDEX como actor clave en el financiamiento del desarrollo productivo y exportador del país.