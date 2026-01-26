Banco Mundial revela las mentiras de la Oposición

La discusión se centra en la situación económica del país y desmiente las afirmaciones de la oposición sobre una supuesta «situación catastrófica»

El ministro Santos destaca que el crecimiento económico de la República Dominicana entre 2021 y 2025 ha duplicado el promedio de América Latina, con un crecimiento real de casi el 4% en comparación con menos del 2% de la región. El PIB per cápita ha aumentado de más de $8,000 en 2019 a más de $11,000, encaminándose a ser un país de altos ingresos.