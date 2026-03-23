Anuncian la primera edición del Nagua Vibra Fest: Semana Santa en la Bahía Escocesa 2026

El evento propone cuatro días de actividades recreativas y musicales en la Bahía Escocesa durante la Semana Santa, dirigidas a residentes y visitantes de la provincia María Trinidad Sánchez

Nagua, María Trinidad Sánchez. – La provincia María Trinidad Sánchez se prepara para la celebración del Nagua Vibra Fest: Semana Santa en la Bahía Escocesa 2026, un evento concebido como un espacio de entretenimiento familiar que reunirá durante cuatro días y tres noches una agenda de actividades recreativas, musicales y deportivas en el litoral de la Bahía Escocesa.

La iniciativa surge con el propósito de ofrecer a los residentes de la provincia y a los miles de visitantes que cada año se trasladan a esta zona del nordeste del país durante la Semana Santa una alternativa organizada de esparcimiento y convivencia, aprovechando el atractivo natural de uno de los entornos costeros más reconocidos de la región.

El programa del Nagua Vibra Fest contempla una serie de actividades dirigidas a públicos de distintas edades.

Entre las propuestas previstas se incluyen áreas de juegos inflables para niños, presentaciones de DJ, actuaciones de artistas invitados, concursos, dinámicas interactivas con el público y competencias deportivas, diseñadas para fomentar la participación familiar y el disfrute colectivo durante el asueto.

De acuerdo con los organizadores, el evento busca consolidarse como un punto de encuentro para residentes y visitantes que permanecen en la provincia durante la Semana Santa, creando un espacio de recreación que permita disfrutar de la oferta natural de la Bahía Escocesa dentro de un ambiente organizado.

La realización del Nagua Vibra Fest también forma parte de una propuesta orientada a impulsar nuevas actividades culturales y recreativas en la provincia María Trinidad Sánchez, aprovechando la afluencia de visitantes que se registra cada año durante el período de Semana Santa.

Con esta primera edición, los organizadores plantean sentar las bases de una actividad que pueda repetirse en los próximos años y convertirse en una cita habitual dentro del calendario de eventos de la región nordeste.