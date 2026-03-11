Alicia Ortega nos presenta “Estela de Contaminación”

A través de un recorrido por la cuenca, se exponen diversas actividades humanas ilegales y la falta de supervisión ambiental que ponen en riesgo este vital recurso hídrico.

Este informe especial de Alicia Ortega documenta la grave contaminación que afecta a la presa de Hatillo, el mayor embalse de agua dulce del Caribe, y a su principal afluente, el río Yuna.

A través de un recorrido por la cuenca, se exponen diversas actividades humanas ilegales y la falta de supervisión ambiental que ponen en riesgo este vital recurso hídrico.

Agricultura insostenible: En el Valle de Constanza, la agricultura se extiende ilegalmente hasta las montañas con pendientes pronunciadas, violando la Ley de Medio Ambiente. El uso excesivo de gallinaza (estiércol de pollo) sin compostaje adecuado contamina el río Tireo, que luego alimenta al Yuna.

En el Valle de Constanza, la agricultura se extiende ilegalmente hasta las montañas con pendientes pronunciadas, violando la Ley de Medio Ambiente. El uso excesivo de (estiércol de pollo) sin compostaje adecuado contamina el río Tireo, que luego alimenta al Yuna. Vertederos improvisados y aguas residuales: Comunidades como Villa Liberación sufren por vertederos a orillas del río Yuna y la descarga directa de aguas cloacales sin tratamiento.

El reportaje concluye señalando que, aunque existe legislación ambiental, el principal problema es la falta de aplicación de las normas por parte de las autoridades.