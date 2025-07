Algunas razones frecuentes en las denegaciones de visados de no inmigrantes b1/b2 para los EE. UU.

Los solicitantes deben probar que poseen fuertes lazos fuera de los EE.UU., y que saldrán de los EEUU después de una estadía autorizada

Por Dra. Carmen Herrera

Con frecuencia vemos personas que han aplicado varias veces para visado de no inmigrantes b1/b2 y siempre le deniegan bajo la misma Sección 214/b. Esta sección es una de la más utilizada por los Oficiales de Inmigración, y precisa. ¨Lamentamos informarle que usted no es elegible para una visa de no-inmigrante bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. Esto significa que su solicitud fue rechazada debido a que usted no ha podido demostrar que sus actividades dentro de los EE.UU., serían consistentes con el tipo de visa solicitada.

Aun cuando cada categoría de visa tiene requisitos específicos, hay un requisito que es común para la mayoría de ellas, el cual es que el solicitante de visa de no-inmigrante debe demostrar que reside fuera de los Estados Unidos y que no tiene intención de abandonar dicho lugar de residencia. Para demostrar esto, los solicitantes deben probar que poseen fuertes lazos fuera de los EE.UU., y que saldrán de los EEUU después de una estadía autorizada. Estos lazos pueden ser sociales, económicos, profesionales y familiares, que le vinculen a su país de origen o residencia. Usted no ha podido demostrar que tiene estos lazos que le obligarían a retornar a su país luego de su visita a los Estados Unidos.¨

El Depto. de Visado de No Inmigrantes indica además, quela decisión tomada no puede ser apelada, sin embargo, el aplicante puede solicitar nuevamente en cualquier momento. En este sentido nosotros recomendamos de seis meses a un año, dependiendo las circunstancia de denegación y el manejo de la entrevista. El Depto. de Visado de No Inmigrante recomienda, que en caso de someter una nueva solicitud, el aplicante esté preparado o preparada para presentar información adicional a la anterior en su solicitud original o información que demuestre que sus circunstancias personales han cambiado desde la última entrevista. Y como en muchas ocasiones no observan toda la documentación presentada, pues siempre tendrán elementos nuevos que observar.

Errores más frecuentes en una aplicación de visado de no inmigrantes b1/b2

En algunos casos los rechazos no se corresponden a la sección 214-B, sino que los aplicantes cometen los mismos errores en la entrevista consular y dentro de estos podemos citar algunos, los cuales son los más frecuentes para la denegación de visados

¿usted ha sido arrestado?. Muchas veces no analizan la pregunta y se olvidan de que ciertamente fueron arrestados pero dejados en libertad en base a un auto de no ha lugar, y en este sentido las personas suelen confundirse, y responder apresuradamente, que NO. Lo grave de esta respuesta es que podrá ser acusado de Perjurio, y ya esto sería una denegación con perjuicio.

También otro error muy común es cuando le preguntan ¿Cuál es el propósito de su viaje), hemos visto respuestas impublicables, muchas personas suelen dar respuestas incompatible con el uso adecuado del referido visado b1/b2.

Otro error muy frecuente, es obviar las acusaciones anteriores, que muchos olvidan totalmente, o juegan al olvido, y resulta, que hace años le denegaron porque cometieron perjurio, o porque estuvieron hace muchísimos años en un proyecto de viaje irregular, donde sometieron documentos falsos, constancia de trabajo o documentos civiles, acta de matrimonio, nacimiento, o divorcio irregular. Y cuando el Cónsul le pregunta si ha tenido una denegación con perjuicio, contestan no, nunca, entonces ahí viene la pregunta, ¿y que paso en tal año, quienes son estas personas?. El sistema no olvida, ni tampoco se borran los perfiles. Esto es muy frecuente, esto tiene que cambiar, pues resulta que aún le complica más su situación y aleja las posibilidades de que el oficial le solicite un waiver para visado de no inmigrante, si es que calificaría.

La comisión de Perjurio intencional sigue siendo una de las causales más frecuentes para la denegación de visados, pues muchas personas juegan al olvido o malmente consideran que esos archivos se borraron, y esto no es así. Su historial siempre estará presente

Otra causal de denegación es la falta de evidencias, es decir, presentarse a la entrevista sin documentos, con la alegada respuesta de que en otras ocasiones no lo requirieron, y ahí le solicitan, la constancia laboral, evidencias de otros ingresos y los actos civiles, divorcio, nacimiento de sus hijos e hijas menores de edad, entre otros, en fin siempre recomendamos presentarse a su entrevista consular con un robusto expediente que garantice su retorno al país, en base a sus arraigos económicos, morales y sociales.

Siempre es oportuno un buen acompañamiento profesional al momento de aplicar para cualquier tipo de visado, y sobre todo en base a trayectorias verídicas, pues una denegación sin perjuicio podría ser reconsiderada en una próxima aplicación, a diferencia de las denegaciones con perjuicio que le podrían convertir en inelegibles indefinidamente.

Debemos promover una cultura de honestidad, respeto a las normas y temor al régimen de consecuencias.

Dra. Carmen Herrera

Especializada en Derecho de Familia y Migratorio

