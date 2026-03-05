Alfredo Najri es elegido el piloto del año de República Dominicana

Se exaltaron figuras clave como José Ramírez y fundadores en el salón de la fama de la Federación Dominicana.

Por Noticias SIN

REDACCIÓN.– La Federación Dominicana de Automovilismo (FDA) junto a TrueShore y DiFiore, realizaron una magistral cena de gala para la premiación de los campeonatos nacionales del 2025 en los jardines del hotel embajador siendo catalogada como la gala más vistosa y espectacular celebrada en toda la historia de la fundación de la institución que aglutina los clubes de las distintas disciplinas de velocidad en el país.

La premiación y reconocimientos destacados

El piloto de circuito y dragueo, Alfredo Najri, fue reconocido con la distinción más alta que otorga la FDA: «Piloto del año 2025» de Republica Dominicana, luego de haber ganado el campeonato de la categoría V8 internacional en el serial GT Challenge de las Américas; también fueron reconocidos Lenin Hernández, como Mecánico del Año», Joan Puello, «Novato del Año» y honores especiales por su participación internacional a los pilotos Ethan Pichardo, Manuel Troncoso y Jimmy Llibre.

Adriano Abreu Sued, presidente de la FDA resaltó en su discurso el trabajo realizado durante todo un año de los clubes miembros y felicitó a todos los campeones nacionales:

«Estoy muy orgulloso de la labor desempeñada por cada uno de ustedes que son pieza fundamental en el desarrollo de nuestro deporte, estamos comprometidos a seguir caminando de la mano para seguir el crecimiento que nos ha colocado como ejemplo de la región en materia deportiva de automovilismo».

–

Invitados internacionales y apoyo institucional

La gala recibió a los invitados internacionales Daniel Coen, Vicepresidente FIA para Norteamérica, Andrea Oliver, fideicomisaria de la fundación FIA y Luis Burgos, Presidente de la Federación de automovilismo de Puerto Rico, además el señor Giovanny Fois representante de la cámara de comercio dominico/italiana.

Abraham Tabar CCO de TrueShore felicitó a la FDA por el sostenible crecimiento que ha tenido y destacó el apoyo que ha realizado al deporte basado en la confianza y la credibilidad que le ha brindado la gestión de Abreu Sued. La premiación contó con la presencia de los campeones y sub campeones de las disciplina de Kartismo, Rally, Drift, Dragueo y Circuito.

El escenario fue propicio para la exaltación al salón de la fama a nuevos inmortales que en esta clase ocupó al comunicador y oficial deportivo José Ramírez como propulsor, a Lázaro García Nieto, como fundador de la FDA y a los hermanos Roberto y Ruddy Khon como pilotos.



La ceremonia estuvo conducida por los comunicadores Aquiles J. Ramírez, Karina Alarcón y Alfredo Nin, apoyados en un gran despliegue audiovisual que hizo del espectáculo una noche inolvidable.

El evento contó con el apoyo de grandes marcas Aliadas al deporte tales como TrueShore, Mercasid, Toyota, Porsche, Motul, Yokohama, Honda, Reid & CIA, Maserati, Jeep, Izusu, Lotus, Petronan, Sd karting, Cámara de Comercio Dominico Italiana, Adotur, Claro, Cleaner studio, Afi reservas, BME, Repsol & Tarrauto.

–