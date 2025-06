alex rodriguez en emprendedores con dc podcast

Vamos a conversar con un emprendedor; su vida lo llevó al béisbol y luego del béisbol se convirtió en el primer dominicano propietario de un equipo de básquetbol de la NBA

¿Cómo comenzaste en el béisbol ? Si desde niño soñabas con ser una estrella del béisbol, ¿tuviste dudas entre los estudios y el deporte? Muchos peloteros abandonan los estudios, cuéntame sobre tus inicios.

Bueno, nací en 1975 en Washington Heights, bajo la sombra del antiguo Yankee Stadium, la casa que construyó Babe Ruth. En 2009, cuando ganaron su último campeonato, fue especial para mí por esa conexión. Nací en Nueva York, pero en 1979-80 mis padres se mudaron a República Dominicana. Vivíamos cerca del Estadio Quisqueya, en el barrio Independencia, cerca de la Zona Norte. Esos cuatro años, David, los recuerdo como si fuera ayer – fue allí donde comenzó mi visión de convertirme en pelotero.

Mi padre, desde 1974 hasta 1979 en Nueva York, fue dos cosas: jugador de béisbol que llegó a Triple A y comerciante. Teníamos una tienda de zapatos en nuestro apartamento. Hasta hoy, mucha gente me para en la calle diciendo que compraron zapatos a mi papá. Él siempre tenía una calculadora en su escritorio pero nunca la usaba – era como una computadora humana, como inteligencia artificial antes de que existiera. La calculadora era para que los clientes verificaran los números, pero él era extraordinario con las matemáticas y con el béisbol. Yo salí muy parecido a él.

Cuando llegaste a Dominicana, ¿empezaste a jugar béisbol allí? ¿Cómo te diste cuenta de que tenías futuro y querías ser pelotero? Esos recuerdos están muy vivos. Hace unos meses cuando te visité, fui a mi antigua casa. Toqué la puerta y los actuales residentes pensaron que era un ladrón hasta que me identifiqué. «¡Ah, Alex Rodríguez, soy tu fan!» me dijeron, y me permitieron entrar a ver mi antiguo cuarto, el de mi madre, el de mis hermanos. Fue muy emotivo – el lugar que recordaba enorme de niño ahora se veía tan pequeño. En el parque frente a la casa fue donde aprendí a jugar. Rafael Landestoy, que jugaba para los Tigres del Licey en ese entonces, era como un Pedro Martínez o Big Papi para mí.

Creo firmemente, David, que es crucial mostrarle a la juventud todo su potencial, ya sea en los negocios o en el deporte. Ver a Rafael Landestoy de cerca me hizo darme cuenta de que era humano como yo, que se ponía los pantalones igual que todos, pero era un profesional. Fue la primera vez que pensé «yo también puedo ser como Rafael Landestoy». Mi equipo era el Licey – jugué con el Escogido en 1994, pero creciendo era fanático del Licey. Los domingos mi padre me llevaba a ver los juegos contra el Escogido o las Águilas – para mí era como ir a Disney World. Entrar a ese estadio era como entrar al Yankee Stadium, y ahí empecé a soñar con jugar allí algún día.

