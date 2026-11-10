Aguaceros fuertes y tronadas afectarán el interior y noreste esta tarde

Tras una mañana con pocas lluvias, los efectos locales provocarán fuertes aguaceros y ráfagas en el Cibao y la frontera. El Gran Santo Domingo seguirá soleado

Las condiciones meteorológicas sobre la República Dominicana estarán determinadas hoy por la interacción del flujo del viento con los efectos locales de calentamiento diurno y la orografía, generando un marcado contraste entre una mañana mayormente seca y una tarde de lluvias focalizadas en el interior.

Evolución de las lluvias para hoy

El comportamiento de las precipitaciones presentará dos escenarios bien definidos a lo largo de la jornada:

Madrugada y horas matutinas: Se prevén pocas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, exceptuando algunos chubascos aislados en sectores próximos a las costas Atlántica y Caribeña.

Se prevén pocas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, exceptuando algunos chubascos aislados en sectores próximos a las costas Atlántica y Caribeña. Tarde y primeras horas de la noche: La combinación del viento con la orografía y el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de nublados acompañados de aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Esta actividad lluviosa incidirá principalmente sobre localidades de:

La Cordillera Central

El valle del Cibao

La zona fronteriza

La región noreste

Zonas con tiempo estable: Para las regiones sureste y suroeste del país no se esperan precipitaciones de importancia durante el día.

El tiempo en el Gran Santo Domingo

Para el área metropolitana de la capital se pronostica una jornada estable, con predominio de cielos despejados y escasa probabilidad de lluvias significativas: